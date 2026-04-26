Никола Йокич назвал проблемы в своей игре в серии с «Миннесотой»

31-летний сербский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», объяснил, какие в его игре слабые места во время серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз», где его коллектив после четырёх матчей уступает со счётом 1-3.

«Я не очень хорошо бросаю по кольцу, особенно из-за трёхочковой линии. Руди [Гобер] хорошо справляется с физической борьбой, проверяет судей, мешает бросать. Он действительно хороший защитник», — приводит слова Йокича с пресс-конференции аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

Пятый и, возможно, финальный матч серии состоится в ночь на 28 апреля.