«В четвёртой четверти занервничали». Юдин — о победе «Уралмаша» в плей-офф с «Зенитом»

«В четвёртой четверти занервничали». Юдин — о победе «Уралмаша» в плей-офф с «Зенитом»
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о победе в первом матче плей-офф над «Зенитом» (85:78).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Бако - 17, Жбанов - 13, Мартюк - 12, Джузэнг - 10, Роберсон - 9, Фрейзер - 8, Мун - 7, Емченко - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич, Земский
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 16, Далтон - 14, Даглас - 9, Герасимов - 7, Карданахишвили - 6, Белянков - 3, Попов - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Нэльсон

«Поздравляю команду с победой. Игра складывалась по-разному. Мы очень плохо начали. Позволили забить семь лёгких мячей, также плохо начали вторую четверть — 0:9. В принципе, в перерыве говорили об этом. Какие-то ошибки в защите поправить, но в основном больше хотел от команды контроля мяча в нападении и меньше грубых ошибок.

В третьей четверти это удалось. К сожалению, в четвёртой четверти, когда мы повели с преимуществом в девять очков, занервничали, стали терять мячи невынужденно. Надо отдать должное, «Зенит» в этот момент играл очень хорошо в защите. Но браво команде, что выстояли. Выдержали этот прессинг и довели матч до победы. Поэтому ещё раз команду с победой. Плей-офф — 1-0. Следующая игра послезавтра», — сказал Юдин на пресс-конференции.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
