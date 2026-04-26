«В четвёртой четверти занервничали». Юдин — о победе «Уралмаша» в плей-офф с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о победе в первом матче плей-офф над «Зенитом» (85:78).

«Поздравляю команду с победой. Игра складывалась по-разному. Мы очень плохо начали. Позволили забить семь лёгких мячей, также плохо начали вторую четверть — 0:9. В принципе, в перерыве говорили об этом. Какие-то ошибки в защите поправить, но в основном больше хотел от команды контроля мяча в нападении и меньше грубых ошибок.

В третьей четверти это удалось. К сожалению, в четвёртой четверти, когда мы повели с преимуществом в девять очков, занервничали, стали терять мячи невынужденно. Надо отдать должное, «Зенит» в этот момент играл очень хорошо в защите. Но браво команде, что выстояли. Выдержали этот прессинг и довели матч до победы. Поэтому ещё раз команду с победой. Плей-офф — 1-0. Следующая игра послезавтра», — сказал Юдин на пресс-конференции.