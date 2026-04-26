Центровой «Зенита» Бако назвал причины поражения в матче плей-офф с «Уралмашем»

Бельгийский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Исмаэль Бако прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала с «Уралмашем» (78:85).

— Сложности, которые возникли в третьей четверти, не получилось полностью решить в четвёртой. Что думаешь по этому поводу?

— Считаю, что мы провели действительно хороший матч, но при этом нужно уважать соперника. Они играют очень агрессивно и на высоком уровне. Теперь нам нужно сосредоточиться на мелочах, потому что, на мой взгляд, именно в этом и заключается главная разница. Ключевую роль сыграли штрафные броски, отскоки в нападении, которые им уступили, и очки в быстрых отрывах.

— «Зенит» явно доминировал на подборе, но «Уралмаш» лучше двигал мяч. Как думаешь, в чём заключалась главная сложность?

— Мы допустили ошибку, когда не стали сопротивляться и отдали им много лёгких очков — думаю, главная проблема в этом, — сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.