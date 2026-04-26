Центровой «Зенита» Бако объяснил, как клуб планирует победить «Уралмаш» во втором матче

Бельгийский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Исмаэль Бако ответил, что нужно сделать санкт-петербургской команде во втором матче 1/4 финала после поражения в первой игре с «Уралмашем» (78:85).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Бако - 17, Жбанов - 13, Мартюк - 12, Джузэнг - 10, Роберсон - 9, Фрейзер - 8, Мун - 7, Емченко - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич, Земский
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 16, Далтон - 14, Даглас - 9, Герасимов - 7, Карданахишвили - 6, Белянков - 3, Попов - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Нэльсон

— Как планируете побеждать замотивированного соперника во втором матче?
— Ну, это плей-офф. Мы опытная команда и извлечём из этого урок. В следующей игре нам придётся бороться ещё упорнее, но верю в наш коллектив. У нас есть все возможности, в следующей игре возьмём реванш, — сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В субботнем матче Исмаэль оформил дабл-дабл — 17 очков, 10 подборов и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+25».

