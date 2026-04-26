Центровой «Зенита» Бако объяснил, как клуб планирует победить «Уралмаш» во втором матче

Бельгийский центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Исмаэль Бако ответил, что нужно сделать санкт-петербургской команде во втором матче 1/4 финала после поражения в первой игре с «Уралмашем» (78:85).

— Как планируете побеждать замотивированного соперника во втором матче?

— Ну, это плей-офф. Мы опытная команда и извлечём из этого урок. В следующей игре нам придётся бороться ещё упорнее, но верю в наш коллектив. У нас есть все возможности, в следующей игре возьмём реванш, — сказал Бако в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В субботнем матче Исмаэль оформил дабл-дабл — 17 очков, 10 подборов и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+25».