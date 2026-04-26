Форвард «Зенита» Роберсон объяснил поражение в первом матче плей-офф с «Уралмашем»

Форвард «Зенита» Андре Роберсон прокомментировал поражение сине-бело-голубых в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (78:85).

— «Зенит» контролировал игру в первой половине, что изменилось во второй?

— «Уралмаш» внёс некоторые коррективы, мы допустили пару ошибок, к сожалению, это сыграло им на руку. Но вернёмся. Пересмотрим запись, разберём свои ошибки и посмотрим, что можно улучшить в атаке и защите. Так что нужно всё переосмыслить, — сказал Роберсон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Андре набрал в матче девять очков, сделал восемь подборов, одну передачу, один перехват, один блок-шот и одну потерю.