Форвард «Зенита» Роберсон объяснил поражение в первом матче плей-офф с «Уралмашем»

Форвард «Зенита» Андре Роберсон прокомментировал поражение сине-бело-голубых в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (78:85).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Бако - 17, Жбанов - 13, Мартюк - 12, Джузэнг - 10, Роберсон - 9, Фрейзер - 8, Мун - 7, Емченко - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич, Земский
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 16, Далтон - 14, Даглас - 9, Герасимов - 7, Карданахишвили - 6, Белянков - 3, Попов - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Нэльсон

— «Зенит» контролировал игру в первой половине, что изменилось во второй?
— «Уралмаш» внёс некоторые коррективы, мы допустили пару ошибок, к сожалению, это сыграло им на руку. Но вернёмся. Пересмотрим запись, разберём свои ошибки и посмотрим, что можно улучшить в атаке и защите. Так что нужно всё переосмыслить, — сказал Роберсон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Андре набрал в матче девять очков, сделал восемь подборов, одну передачу, один перехват, один блок-шот и одну потерю.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Первый матч плей-офф Единой лиги — и сразу сенсация! «Зенит» не справился с «Уралмашем»
Первый матч плей-офф Единой лиги — и сразу сенсация! «Зенит» не справился с «Уралмашем»
