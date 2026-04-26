Роберсон рассказал, что нужно сделать «Зениту», чтобы сравнять счёт в серии с «Уралмашем»

Форвард «Зенита» Андре Роберсон после поражения в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (78:85) рассказал, что нужно сделать во второй игре, чтобы добиться победы.

«Прежде всего мы должны сохранить единство. Это долгая серия. Это первый матч. Победа в одной игре — ещё не всё. Так что нужно держаться вместе, проанализировать то, что у нас получилось хорошо, постараться усилить это в следующей встрече, а также посмотреть, что они делали против нас, попытаться лишить их этого в следующем матче.

Так что ещё раз разберём игру с тренером по видео и посмотрим, как будем действовать послезавтра», — сказал Роберсон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.