Радоньич назвал ключевую причину поражения «Зенита» от «Уралмаша» в плей-офф

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал домашнее поражение от «Уралмаша» (78:85) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Уралмаш» с победой. По ходу матча было много перепадов. В третьей четверти не играли. Допускали много ошибок и в защите, и в нападении, а они сыграли очень хорошо. Соперник создал большое преимущество, мы попытались вернуться в игру. За несколько минут до конца был шанс полностью переломить ход матча. 76:77 и одно владение после этого, но в итоге победили они.

Непросто играть против команды, которая реализует 60% трёхочковых бросков. Это стало ключевым моментом и причиной нашего поражения. Счёт в серии — 0-1. Нам нужно подготовиться к следующему матчу, сыграть лучше, допуская меньше ошибок в защите и нападении, победить и продолжить эту серию», — сказал Радоньич во время пресс-конференции.

«Уралмаш» повёл в серии до трёх побед со счётом 1-0. Второй матч противостояния также пройдёт в Санкт-Петербурге.