Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Радоньич назвал ключевую причину поражения «Зенита» от «Уралмаша» в плей-офф

Радоньич назвал ключевую причину поражения «Зенита» от «Уралмаша» в плей-офф
Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал домашнее поражение от «Уралмаша» (78:85) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Бако - 17, Жбанов - 13, Мартюк - 12, Джузэнг - 10, Роберсон - 9, Фрейзер - 8, Мун - 7, Емченко - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич, Земский
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 16, Далтон - 14, Даглас - 9, Герасимов - 7, Карданахишвили - 6, Белянков - 3, Попов - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Нэльсон

«Поздравляю «Уралмаш» с победой. По ходу матча было много перепадов. В третьей четверти не играли. Допускали много ошибок и в защите, и в нападении, а они сыграли очень хорошо. Соперник создал большое преимущество, мы попытались вернуться в игру. За несколько минут до конца был шанс полностью переломить ход матча. 76:77 и одно владение после этого, но в итоге победили они.

Непросто играть против команды, которая реализует 60% трёхочковых бросков. Это стало ключевым моментом и причиной нашего поражения. Счёт в серии — 0-1. Нам нужно подготовиться к следующему матчу, сыграть лучше, допуская меньше ошибок в защите и нападении, победить и продолжить эту серию», — сказал Радоньич во время пресс-конференции.

«Уралмаш» повёл в серии до трёх побед со счётом 1-0. Второй матч противостояния также пройдёт в Санкт-Петербурге.

