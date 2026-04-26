Жбанов: «Уралмаш» — один из самых сильных соперников по четвертьфиналу

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов после первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (78:85) заявил, что екатеринбургская команда навязала петербуржцам свою игру, а также назвал соперника одним из сильнейших в этой стадии турнира.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Бако - 17, Жбанов - 13, Мартюк - 12, Джузэнг - 10, Роберсон - 9, Фрейзер - 8, Мун - 7, Емченко - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич, Земский
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 16, Далтон - 14, Даглас - 9, Герасимов - 7, Карданахишвили - 6, Белянков - 3, Попов - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Нэльсон

Хорошее начало матча. Рывок 10:3, хорошая была энергия в обороне. Что случилось уже по ходу четверти, когда «Уралмаш» сравнял и вышел вперед?
— «Уралмаш», наверное, один из самых сильных соперников по четвертьфиналу, считаю. И они не сдались, боролись и навязали нам свою физическую игру. В моментах не справились, да были отрезки, когда мы просто плыли. Не знаю, с чем это связано, будем разбирать.

— В концовке, когда практически сравняли счёт, доведя до «-1», «Зенит» совершил несколько подряд ошибок и несколько подряд потерь. С чем это может быть связано?
— Были обидные потери при выводе мяча, простейшая потеря… Хорошо защищался «Уралмаш», а мы не справились, — приводит слова Жбанова официальный сайт клуба.

