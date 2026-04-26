Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Женеве пройдут переговоры по проекту NBA Europe — Marca

Комментарии

Представители НБА и Евролиги встретятся в Женеве (Швейцария) для обсуждения стратегического альянса и потенциального проекта NBA Europe. Встреча пройдёт во вторник, 28 апреля, в штаб-квартире ФИБА.

Евролигу представит Чус Буэно, а НБА — Джордж Айвазоглу, управляющий директор по Европе и Ближнему Востоку, который передаст позицию комиссара лиги Адама Сильвера, сообщает Marca.

Как ранее подтверждал сам Сильвер, с тех пор как Буэно сменил Паулюса Мотеюнаса на посту генерального директора Евролиги, НБА намерена сотрудничать с Евролигой и объединить усилия для проекта NBA Europe.

Главная цель всех сторон — избежать фрагментации соревнований и повторения сценария сезона-2000/2001, когда европейский баскетбол был разделён на Евролигу и ФИБА Супролигу.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android