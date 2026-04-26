В Женеве пройдут переговоры по проекту NBA Europe — Marca

Представители НБА и Евролиги встретятся в Женеве (Швейцария) для обсуждения стратегического альянса и потенциального проекта NBA Europe. Встреча пройдёт во вторник, 28 апреля, в штаб-квартире ФИБА.

Евролигу представит Чус Буэно, а НБА — Джордж Айвазоглу, управляющий директор по Европе и Ближнему Востоку, который передаст позицию комиссара лиги Адама Сильвера, сообщает Marca.

Как ранее подтверждал сам Сильвер, с тех пор как Буэно сменил Паулюса Мотеюнаса на посту генерального директора Евролиги, НБА намерена сотрудничать с Евролигой и объединить усилия для проекта NBA Europe.

Главная цель всех сторон — избежать фрагментации соревнований и повторения сценария сезона-2000/2001, когда европейский баскетбол был разделён на Евролигу и ФИБА Супролигу.