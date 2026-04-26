Внук экс-тренера сборной США по баскетболу арестован за вождение в нетрезвом виде

26-летний Джозеф Саварино, внук легендарного бывшего тренера сборной США, трёхкратного олимпийского чемпиона Майка Кшижевски, был обвинён в вождении в состоянии алкогольного опьянения после инцидента в Дареме (Северная Каролина), который привёл к смерти 15-летнего подростка, сообщает Daily Mail.

По данным полицейских записей, авария произошла в субботу вечером, 18 апреля, около 21:00 на пересечении Cole Mill Road и Wyndham Lane. В столкновении участвовали Ford Explorer Саварино и 15-летний подросток, ехавший на электрическом велосипеде. Полиция сообщает, что мальчик скончался на месте происшествия.

Согласно судебным документам, тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, проведённый спустя более трёх часов — в 0:44 воскресенья, показал 0,11 промилле. Записи также указывают, что Саварино признался властям, что пил ранее тем вечером.