Назван MVP Евролиги сезона-2025/2026

Болгарский форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков признан самым ценным игроком Евролиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Награда определяется голосованием капитанов и главных тренеров команд Евролиги (по 35%), аккредитованных СМИ (20%) и болельщиков (10%). Везенков опередил защитника «Жальгириса» Сильвена Франсиско, занявшего второе место, и разыгрывающего «Хапоэля» Элайджу Брайанта, замкнувшего тройку.

Это вторая награда MVP для Везенкова — ранее он выигрывал её в сезоне-2022/2023. В текущем сезоне Везенков провёл 34 матча, набирая в среднем 19,4 очка, делая 6,6 подбора и 1,2 передачи за 28 минут.