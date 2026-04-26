УНИКС уверенно обыграл МБА-МАИ в первой игре четвертьфинала плей-офф Единой лиги

В Казани на арене «Баскет-холл» закончился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ сезона– 2025/2026, в котором встречались местный УНИКС и московский клуб МБА-МАИ. Игра завершилась уверенной победой УНИКСа — 87:62. Счёт в серии — 1-0 в пользу УНИКСа.

В составе хозяев площадки лучшим стал американский центровой Джален Рейнольдс. В его активе 24 очка, три подбора, четыре передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+30».

В составе гостей лучшим стал россиянин Максим Барашков, на его счету 13 очков, два подбора, одна передача, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+13».

Следующая игра состоится 28 апреля в Казани.