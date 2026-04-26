УНИКС — МБА-МАИ, результат матча плей-офф 26 апреля 2026, счет 87:62, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС уверенно обыграл МБА-МАИ в первой игре четвертьфинала плей-офф Единой лиги
Комментарии

В Казани на арене «Баскет-холл» закончился первый матч серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ сезона– 2025/2026, в котором встречались местный УНИКС и московский клуб МБА-МАИ. Игра завершилась уверенной победой УНИКСа — 87:62. Счёт в серии — 1-0 в пользу УНИКСа.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 62
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 24, Беленицкий - 15, Бингэм - 13, Д. Кулагин - 9, Пьерр - 7, Швед - 7, Абдулбасиров - 5, Лопатин - 5, Стуленков - 2, Манфорд, Захаров, М. Кулагин
МБА-МАИ: Барашков - 13, Платунов - 11, Зайцев - 8, Трушкин - 7, Балашов - 6, Личутин - 6, Воронов - 5, Савков - 4, Зубков - 2, Комолов, Певнев

В составе хозяев площадки лучшим стал американский центровой Джален Рейнольдс. В его активе 24 очка, три подбора, четыре передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+30».

В составе гостей лучшим стал россиянин Максим Барашков, на его счету 13 очков, два подбора, одна передача, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+13».

Следующая игра состоится 28 апреля в Казани.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
