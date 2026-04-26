Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник «Уралмаша» Герасимов: сейчас «Зенит», думаю, будет немножко нервничать

Разыгрывающий «Уралмаша» Тимофей Герасимов прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (85:78) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Бако - 17, Жбанов - 13, Мартюк - 12, Джузэнг - 10, Роберсон - 9, Фрейзер - 8, Мун - 7, Емченко - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич, Земский
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 16, Далтон - 14, Даглас - 9, Герасимов - 7, Карданахишвили - 6, Белянков - 3, Попов - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Нэльсон

– Это третья победа «Уралмаша» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне. В чём секрет такого успешного выступления в гостях у «Зенита»?
– Думаю, нам в целом в течение сезона неважно, против кого играть. И это в очередной раз доказывает, что можем играть с любыми командами, включая топ-4, и показывать свою лучшую игру. Когда мы максимально сконцентрированы, играем в тот баскетбол, который подготовили, у нас всё получается, реально можем показывать результат. В этом весь успех вот этих трёх побед – то, что всегда сконцентрированы, всегда готовы на максимум физически, всегда готовы делиться мячом и играть командой. Это наша главная сильная сторона.

– Насколько было важно открыть серию с выездной победы? Она добавила уверенности, мотивации?
– Думаю, да. Первая игра – самая важная, потому что всегда начало плей-офф всегда волнительное. Потом всё волнение уходит на второй план. И тот, кто в первой игре победит, естественно, завладеет каким-то таким психологическим преимуществом. Нам победить в первом матче было очень важно, особенно в гостях. Сейчас «Зенит», думаю, будет немножко нервничать, поэтому у нас есть хороший шанс. Нужно продолжать играть в такой же баскетбол во второй игре, — сказал Герасимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Результаты матчей плей-офф Единой лиги 26 апреля
