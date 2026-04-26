Защитник «Уралмаша» Герасимов: сейчас «Зенит», думаю, будет немножко нервничать

Разыгрывающий «Уралмаша» Тимофей Герасимов прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (85:78) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

– Это третья победа «Уралмаша» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне. В чём секрет такого успешного выступления в гостях у «Зенита»?

– Думаю, нам в целом в течение сезона неважно, против кого играть. И это в очередной раз доказывает, что можем играть с любыми командами, включая топ-4, и показывать свою лучшую игру. Когда мы максимально сконцентрированы, играем в тот баскетбол, который подготовили, у нас всё получается, реально можем показывать результат. В этом весь успех вот этих трёх побед – то, что всегда сконцентрированы, всегда готовы на максимум физически, всегда готовы делиться мячом и играть командой. Это наша главная сильная сторона.

– Насколько было важно открыть серию с выездной победы? Она добавила уверенности, мотивации?

– Думаю, да. Первая игра – самая важная, потому что всегда начало плей-офф всегда волнительное. Потом всё волнение уходит на второй план. И тот, кто в первой игре победит, естественно, завладеет каким-то таким психологическим преимуществом. Нам победить в первом матче было очень важно, особенно в гостях. Сейчас «Зенит», думаю, будет немножко нервничать, поэтому у нас есть хороший шанс. Нужно продолжать играть в такой же баскетбол во второй игре, — сказал Герасимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.