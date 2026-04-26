Результаты матчей плей-офф Единой лиги 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, в Единой лиге ВТБ стартовали матчи плей-офф. В первый игровой день состоялись две встречи четвертьфинальных серий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 26 апреля:

«Зенит» — «Уралмаш» — 78:85;

УНИКС — МБА-МАИ — 87:62.

Отметим, в сериях четвертьфиналов команды будут играть до трёх побед по схеме «2+2+1». Вторые матчи серий состоятся 28 апреля.

27 апреля стартуют две другие четвертьфинальные серии. Московский ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», а краснодарский «Локомотив-Кубань» — с пермской «Бетсити Пармой».