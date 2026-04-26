Разыгрывающий «Уралмаша» Герасимов: на своём щите мы тотально проиграли подбор

Разыгрывающий «Уралмаша» Тимофей Герасимов высказался о первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (85:78).

– У «Уралмаша» всё же были некоторые трудности с игрой на подборе. Как это можно объяснить? И как эту ситуацию можно будет улучшить в последующих матчах серии?

– Тут причина очевидна. У них есть один очень большой человек под кольцом – Исмаэль Бако, который подбирает мяч из любых положений. Что нам нужно сделать – это просто выталкивать его из «краски» и постараться быть агрессивнее на подборе. На своём щите мы тотально проиграли подбор – это, наверное, единственное большое чёрное пятно в этой игре. Думаю, на этом сделаем большой акцент в следующем матче. И добавим в других аспектах, — сказал Герасимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.