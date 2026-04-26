Тренер УНИКСа Перасович высказался о победе в первом матче серии плей-офф с МБА-МАИ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ (87:62) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь поздравляю своих игроков. Они провели очень хороший матч, возможно, один из лучших за последнее время. Но это только первая игра с очень серьёзной командой. МБА-МАИ действовала очень жёстко – временами жёстче нас, что мне не понравилось. Однако сегодня показали энергию и собрали гораздо больше подборов, чем соперники.

Кроме того, мы активно использовали ротацию состава, что крайне важно на данном этапе сезона. Ведь плей-офф – это длинная гонка. В каждом раунде нужно одержать три или четыре победы. Один выигрыш важен, но этого ещё недостаточно. Нам следует проанализировать ошибки и играть ещё лучше, насколько возможно», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.