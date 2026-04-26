Тренер УНИКСа Перасович высказался о победе в первом матче серии плей-офф с МБА-МАИ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над МБА-МАИ (87:62) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 62
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 24, Беленицкий - 15, Бингэм - 13, Д. Кулагин - 9, Пьерр - 7, Швед - 7, Абдулбасиров - 5, Лопатин - 5, Стуленков - 2, Манфорд, Захаров, М. Кулагин
МБА-МАИ: Барашков - 13, Платунов - 11, Зайцев - 8, Трушкин - 7, Балашов - 6, Личутин - 6, Воронов - 5, Савков - 4, Зубков - 2, Комолов, Певнев

«В первую очередь поздравляю своих игроков. Они провели очень хороший матч, возможно, один из лучших за последнее время. Но это только первая игра с очень серьёзной командой. МБА-МАИ действовала очень жёстко – временами жёстче нас, что мне не понравилось. Однако сегодня показали энергию и собрали гораздо больше подборов, чем соперники.

Кроме того, мы активно использовали ротацию состава, что крайне важно на данном этапе сезона. Ведь плей-офф – это длинная гонка. В каждом раунде нужно одержать три или четыре победы. Один выигрыш важен, но этого ещё недостаточно. Нам следует проанализировать ошибки и играть ещё лучше, насколько возможно», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Выбирайте!
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
Рейтинг
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
