Тренер МБА-МАИ Карасёв: проигрывать почти 30 очков — нас совершенно не устраивает

Главный тренер баскетбольного клуба МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (62:87).

«Понятно, что результат — в плей-офф проигрывать почти 30 очков — нас совершенно не устраивает. Начало было неплохим — выполнили установки в защите, демонстрировали агрессию в нападении. Потом мы подсели, всё развалилось, УНИКС почувствовал игру, их уже очень сложно было остановить. Ещё отмечу, что пробивать за встречу семь фолов — это слишком мало для нас. Хотелось бы больше.

Что нужно поменять во втором матче, чтобы победить? Нужно играть, выдерживать давление, жёсткую защиту соперника. На их оборону отвечать нападением и понимать, что другого не будет, необходимо выходить из этих ситуаций. Знаете, всё равно главные действующие лица остались те же – Джален Рейнольдс, Маркус Бингэм. Мы отталкивались от того состава, который был. Начало сегодняшнего матча показывает — это работало. Но для этого надо иметь более глубокий состав, чтобы все выходящие могли соответствовать этой защите», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.