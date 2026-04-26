Тренер МБА-МАИ Карасёв: проигрывать почти 30 очков — нас совершенно не устраивает
Главный тренер баскетбольного клуба МБА-МАИ Василий Карасёв подвёл итоги первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (62:87).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 62
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 24, Беленицкий - 15, Бингэм - 13, Д. Кулагин - 9, Пьерр - 7, Швед - 7, Абдулбасиров - 5, Лопатин - 5, Стуленков - 2, Манфорд, Захаров, М. Кулагин
МБА-МАИ: Барашков - 13, Платунов - 11, Зайцев - 8, Трушкин - 7, Балашов - 6, Личутин - 6, Воронов - 5, Савков - 4, Зубков - 2, Комолов, Певнев

«Понятно, что результат — в плей-офф проигрывать почти 30 очков — нас совершенно не устраивает. Начало было неплохим — выполнили установки в защите, демонстрировали агрессию в нападении. Потом мы подсели, всё развалилось, УНИКС почувствовал игру, их уже очень сложно было остановить. Ещё отмечу, что пробивать за встречу семь фолов — это слишком мало для нас. Хотелось бы больше.

Что нужно поменять во втором матче, чтобы победить? Нужно играть, выдерживать давление, жёсткую защиту соперника. На их оборону отвечать нападением и понимать, что другого не будет, необходимо выходить из этих ситуаций. Знаете, всё равно главные действующие лица остались те же – Джален Рейнольдс, Маркус Бингэм. Мы отталкивались от того состава, который был. Начало сегодняшнего матча показывает — это работало. Но для этого надо иметь более глубокий состав, чтобы все выходящие могли соответствовать этой защите», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

