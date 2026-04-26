Сын Предрага Стояковича объявил о своём участии в драфте НБА

Сын Предрага Стояковича объявил о своём участии в драфте НБА
Сын бывшей звезды НБА Предрага Стояковича и форвард университета Иллинойса Андрей Стоякович объявил о своём участии в драфте НБА, сообщает ESPN со ссылкой на инсайдера студенческого баскетбола Джеффа Борзелло.

При этом, по информации Борзелло, Стоякович-младший оставляет за собой возможность вернуться в команду «Файтинг Иллини».

В своём третьем сезоне за Иллинойс 21-летний баскетболист набирал в среднем 13,5 очка, 4,5 подбора за игру при 50% реализации бросков с игры и 24,4% трёхочковых. Андрей Стоякович также был включён в сборную региона во время выхода Иллинойса в «Финал четырёх» турнира NCAA.

Сейчас читают:
Россиян в НБА в этом году не ждали — зря. Молодой Ищенко заявился на драфт
Россиян в НБА в этом году не ждали — зря. Молодой Ищенко заявился на драфт
