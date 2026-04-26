«Торонто» победил «Кливленд» в матче плей-офф НБА и сравнял счёт в серии

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 93:89. Счёт в серии — 2-2.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 20 очков.

В составе победителей отличились Брэндон Ингрэм и Скотти Барнс. Оба набрали по 23 очка.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-3).