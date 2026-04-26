Торонто Рэпторс — Кливленд Кавальерс, результат матча 26 апреля 2026, счет 93:89, четвёртый матч плей-офф НБА — 2025/2026

«Торонто» победил «Кливленд» в матче плей-офф НБА и сравнял счёт в серии
Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 93:89. Счёт в серии — 2-2.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
93 : 89
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 23, Барнс - 23, Барретт - 18, Мюррей-Бойлс - 15, Пёлтль - 10, Шид - 2, Мамукелашвили - 2, Лоусон, Дик, Могбо, Уолтер, Темпл, Джексон-Дэвис, Баттл
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 20, Харден - 19, Меррилл - 14, Тайсон - 9, Мобли - 8, Шрёдер - 8, Уэйд - 7, Аллен - 3, Страс - 1, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 20 очков.

В составе победителей отличились Брэндон Ингрэм и Скотти Барнс. Оба набрали по 23 очка.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-3).

