НБА начала расследование стычки в матче «Денвера» и «Миннесоты»

НБА начала расследование инцидента, произошедшего в четвёртом матче первого раунда плей-офф между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» (112:96). Расследование включает опросы вовлечённых игроков и официальных лиц, а также просмотр видеозаписей. Ожидается, что решения будут вынесены до пятой игры, которая состоится 28 апреля, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети Х.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 43, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 8, Эдвардс - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 3, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Андерсон, Беранже, Кларк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 10, Джонсон - 9, Гордон - 9, Браун - 8, Браун - 6, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Никола Йокич и Джулиус Рэндл были удалены после того, как Йокич атаковал Джейдена Макдэниелса, который за 1,3 секунды до конца оформил победный бросок. В ответ Рэндл агрессивно вмешался в стычку и попытался прорваться к Йокичу, но был сдержан персоналом «Тимбервулвз».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Никола Йокич назвал проблемы в своей игре в серии с «Миннесотой»
