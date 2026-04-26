НБА начала расследование стычки в матче «Денвера» и «Миннесоты»

НБА начала расследование инцидента, произошедшего в четвёртом матче первого раунда плей-офф между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» (112:96). Расследование включает опросы вовлечённых игроков и официальных лиц, а также просмотр видеозаписей. Ожидается, что решения будут вынесены до пятой игры, которая состоится 28 апреля, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети Х.

Никола Йокич и Джулиус Рэндл были удалены после того, как Йокич атаковал Джейдена Макдэниелса, который за 1,3 секунды до конца оформил победный бросок. В ответ Рэндл агрессивно вмешался в стычку и попытался прорваться к Йокичу, но был сдержан персоналом «Тимбервулвз».