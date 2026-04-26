Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался о предстоящем старте плей-офф Единой лиги

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящих матчах 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Серия стартует 27 апреля.

«Игры регулярного чемпионата не имеют значения в сравнении с теми, что нас ждут впереди. «Енисей» — хорошая команда, которая демонстрирует хороший баскетбол и борется во всех последних матчах. Мы должны сосредоточиться на своей игре, проявить правильный настрой и показать баскетбол уровня плей-офф с очень серьёзным соперником», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги. Команда одержала 37 побед и потерпела три поражения.