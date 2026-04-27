Тренер «Торонто» Дарко Раякович: Скотти Барнс будет одним из лучших в лиге

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович высоко оценил игру форварда Скотти Барнса после победы над «Кливленд Кавальерс» (93:89) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА. Счёт в серии — 2-2.

«Скотти прямо сейчас, судя по его игре, находится лишь на 60% того игрока, которым он станет через два-три года. Скотти будет одним из лучших баскетболистов в лиге», — приводит слова Раяковича Basket News.

Барнс завершил четвёртый матч с 23 очками (6 из 15 с игры, 11 из 14 штрафных), девятью подборами и шестью передачами. В среднем за серию он набирает 25,8 очка, делает 7,3 передачи и 4,8 подбора.