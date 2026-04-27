«Сан-Антонио» одолел «Портленд» и находится в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф НБА

Утром 27 апреля завершился четвёртый матч 1/8 финала НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) и закончилась победой гостей со счётом 114:93. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Спёрс».

В составе победителей наибольшей результативностью отметился разыгрывающий ДеАарон Фокс. В его активе 28 очков, шесть подборов и семь передач. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 27 очков и 11 подборов. Также на его счету три передачи.

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал лёгкий форвард Дени Авдия, набравший 26 очков, а также совершивший семь подборов и три передачи.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля в Сан-Антонио.