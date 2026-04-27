Портленд Трэйл Блэйзерс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 27 апреля 2026, счет 93:114, четвёртый матч плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» одолел «Портленд» и находится в шаге от выхода в 1/4 финала плей-офф НБА
Комментарии

Утром 27 апреля завершился четвёртый матч 1/8 финала НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) и закончилась победой гостей со счётом 114:93. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Спёрс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
93 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 26, Холидэй - 20, Грант - 17, Шарп - 8, Камара - 8, Клингэн - 5, Мюррэй - 4, Уильямс - 4, Уэсли - 1, Хендерсон, Тибулл, Ян, Крейчи, Сиссоко
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 28, Вембаньяма - 27, Касл - 16, Васселл - 11, Джонсон - 9, Шампани - 8, Брайант - 6, Харпер - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Барнс - 2, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

В составе победителей наибольшей результативностью отметился разыгрывающий ДеАарон Фокс. В его активе 28 очков, шесть подборов и семь передач. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 27 очков и 11 подборов. Также на его счету три передачи.

Наивысшую результативность у хозяев продемонстрировал лёгкий форвард Дени Авдия, набравший 26 очков, а также совершивший семь подборов и три передачи.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля в Сан-Антонио.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
