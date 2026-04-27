«Бостон» разгромил «Филадельфию» и повёл в серии плей-офф НБА со счётом 3-1

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 128:96.

Самым результативным в составе победителей стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 32 очка. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 передач.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал Джоэл Эмбиид, оформив дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 3-1.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».