ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс, результат матча 27 апреля 2026, счет 96:128, плей-офф НБА — 2025/2026

«Бостон» разгромил «Филадельфию» и повёл в серии плей-офф НБА со счётом 3-1
Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 128:96.

27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
96 : 128
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Макси - 22, Джордж - 16, Граймс - 12, Эджкомб - 6, Уотфорд - 4, Бона - 4, Драммонд - 2, Убре - 2, Уокер - 2, Лоури, Эдвардс, Терри, Брум, Барлоу
Бостон Селтикс: Притчард - 32, Тейтум - 30, Браун - 20, Кета - 9, Уайт - 6, Хозер - 6, Гарза - 6, Шейерман - 6, Вучевич - 4, Харпер Мл. - 3, Уолш - 3, Шульга - 3, Гонсалес, Бэнтон, Уильямс

Самым результативным в составе победителей стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 32 очка. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 передач.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал Джоэл Эмбиид, оформив дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 3-1.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
