«Лейкерс» разгромно проиграли «Хьюстону» в плей-офф НБА. У Леброна — 10 очков

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки разгромили соперника со счётом 115:96.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Амен Томпсон, на счету которого 23 очка, четыре подбора и семь передач.

У гостей больше всего набрал центровой Деандре Эйтон, на счету которого дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. У Леброна Джеймса 10 очков, четыре подбора и девять передач.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Хьюстона», который сократил своё отставание в серии, находясь под угрозой вылета.