ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 27 апреля 2026, счет 115:96, плей-офф НБА 2025-2026

«Лейкерс» разгромно проиграли «Хьюстону» в плей-офф НБА. У Леброна — 10 очков
В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки разгромили соперника со счётом 115:96.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 23, Исон - 20, Шенгюн - 19, Шеппард - 17, Смит II - 16, Холидей - 9, Окоги - 5, Финни-Смит - 2, Дэвисон - 2, Тэйт - 2, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 19, Хатимура - 13, Джеймс - 10, Смарт - 9, Вандербилт - 8, Кнехт - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Джеймс - 5, Смит - 5, Тьеро - 3, Хэйс - 2, Клебер - 1, Ривз

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Амен Томпсон, на счету которого 23 очка, четыре подбора и семь передач.

У гостей больше всего набрал центровой Деандре Эйтон, на счету которого дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. У Леброна Джеймса 10 очков, четыре подбора и девять передач.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Хьюстона», который сократил своё отставание в серии, находясь под угрозой вылета.

Потасовка в матче «Портленд» — «Сан-Антонио» и провал «Лейкерс». Плей-офф НБА — LIVE
