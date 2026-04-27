В понедельник, 27 апреля, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоится второй игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 27 апреля:

19:30 мск — ЦСКА — «Енисей»;

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма».

В первом раунде плей-офф победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встретится с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС сыграет с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой. Третий «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» сразится с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.