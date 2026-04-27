Россиянин Иван Егоров — герой 26-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам последней, 26-й недели регулярного чемпионата героем стал 20-летний защитник «Бетсити Пармы» Иван Егоров, набравший 29,3% голосов.

Ксавьер Мун («Зенит»), занявший второе место, получил 22,3% голосов. Мело Тримбл (ЦСКА) замкнул тройку сильнейших с результатом 17,9%.

Напомним, в 1/4 финала плей-офф Единой лиги победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встретится с красноярским «Енисеем», краснодарский «Локомотив-Кубань» — с пермской «Бетсити Пармой». Казанский УНИКС играет с МБА-МАИ из Москвы (1-0 в серии в данный момент), а «Зенит» (Санкт-Петербург) — с екатеринбургским «Уралмашем» (0-1 в серии).

Сейчас читают:
Лидеры топ-клубов и удивление из «Пармы». Последний выпуск героев регулярки Единой лиги
