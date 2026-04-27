ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 27 апреля, календарь, таблица

НБА: результаты игр плей-офф на 27 апреля
Комментарии

В ночь на 27 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 27 апреля:

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 93:89 — счёт в серии 2-2;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 93:114 — счёт в серии 1-3.
«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 96:128 — счёт в серии 1-3;
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:96 — счёт в серии 1-3;

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Потасовка в матче «Портленд» — «Сан-Антонио» и провал «Лейкерс». Плей-офф НБА — LIVE
Live
Потасовка в матче «Портленд» — «Сан-Антонио» и провал «Лейкерс». Плей-офф НБА — LIVE
