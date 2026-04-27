НБА: результаты игр плей-офф на 27 апреля

В ночь на 27 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 27 апреля:

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 93:89 — счёт в серии 2-2;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 93:114 — счёт в серии 1-3.

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 96:128 — счёт в серии 1-3;

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:96 — счёт в серии 1-3;