ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Это просто смешно». Леброн высказался об удалении Тьеро

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения от «Хьюстон Рокетс» (96:115) высказался об удалении партнёра по команде Аду Тьеро.

«Меня куда больше бесит то, что они удалили Аду. Это вообще было ни к чему и не имело никакого смысла. Думаю, это вообще первый раз в жизни, когда его удалили с игры. Не считаю, что это было оправданно. Дать ему два технических, когда парень только вышел на площадку, — это просто смешно», — приводит слова Леброна аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

Тьеро было удалён вместе с игроком «Рокетс» Аароном Холидеем в четвёртой четверти. Проигрыш «Хьюстону» стал первым поражением калифорнийской команды в серии, однако она по-прежнему ведёт 3-1.

