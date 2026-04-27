Керр — об американской мечте: в этом Соединённые Штаты движутся назад

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что Соединённые Штаты движутся назад, поскольку всё больше американцев не могут позволить себе жильё, стабильную жизнь и возможности.

«Когда я заканчивал колледж почти 40 лет назад, если ты учился и получал диплом, то мог найти работу и купить дом. Сейчас для большинства людей это недостижимо — из-за студенческих долгов, цен на жильё и экономики, которая перекошена в пользу самого-самого верхнего одного процента. У нас, по сути, больше нет среднего класса и нет того, что раньше считалось американской мечтой: возможности жить лучше своих родителей.

Во всём этом мы движемся назад.

Нашей семье повезло. Я нахожусь в положении, где моя семья может жить хорошо. Но есть миллионы людей, молодых людей, которые смотрят вперёд и говорят: «Я сделал всё, что мне говорили делать, но я не могу купить дом и не могу идти за своей мечтой». Подумайте, что это значит для стабильности сообществ, городов и целой страны», — приводит слова Керра издание The New Yorker.