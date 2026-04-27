ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Уэстбрук — о чемпионстве «Оклахомы»: они это заслужили

Уэстбрук — о чемпионстве «Оклахомы»: они это заслужили
Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Расселл Уэстбрук прокомментировал победу «Оклахома-Сити Тандер» в чемпионате НБА в сезоне-2024/2025. Тогда команда обыграла «Индиану» в седьмом матче серии и впервые в своей современной истории стала чемпионом.

«Я был безумно, безумно рад за них и за болельщиков. Они это заслужили, потому что это действительно лучшие фанаты во всём спорте», — приводит слова Уэстбрука аккаунт Thunder Film Room в социальный сети X.

Уэстбрук выступал за «Оклахому» с 2008 по 2019 год и стал одной из главных фигур в истории команды. В составе клуба он был признан самым ценным игроком НБА в 2017 году, а также дважды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата — в 2015 и 2017 годах.

