Шенгюн удивился удалению Эйтона в победном матче с «Лейкерс»

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн прокомментировал эпизод с удалением игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтона во встрече плей-офф с калифорнийской командой. Эйтон был удалён за грубость против игрока «Рокетс» во второй половине матча.

«Не хочу злить судей, но я не ожидал, что его удалят. Думаю, это было слишком мягкое основание для такого решения. Они всё время говорили мне что-то вроде: «Тебе нравится постоянно падать на паркет», что-то в этом духе. Я сказал, что сегодня падать не собираюсь.

Сегодня я не собираюсь валиться на пол. Я скорее здесь умру, чем сдамся или перестану бороться. Что есть, то есть. Они приняли решение, и раз уж приняли — ладно. Будем двигаться дальше», — приводит слова Шенгюна ClutchPoints аккаунт в социальной сети X.