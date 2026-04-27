ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Шенгюн удивился удалению Эйтона в победном матче с «Лейкерс»

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн прокомментировал эпизод с удалением игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтона во встрече плей-офф с калифорнийской командой. Эйтон был удалён за грубость против игрока «Рокетс» во второй половине матча.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 23, Исон - 20, Шенгюн - 19, Шеппард - 17, Смит II - 16, Холидей - 9, Окоги - 5, Финни-Смит - 2, Дэвисон - 2, Тэйт - 2, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 19, Хатимура - 13, Джеймс - 10, Смарт - 9, Вандербилт - 8, Кнехт - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Джеймс - 5, Смит - 5, Тьеро - 3, Хэйс - 2, Клебер - 1, Ривз

«Не хочу злить судей, но я не ожидал, что его удалят. Думаю, это было слишком мягкое основание для такого решения. Они всё время говорили мне что-то вроде: «Тебе нравится постоянно падать на паркет», что-то в этом духе. Я сказал, что сегодня падать не собираюсь.

Сегодня я не собираюсь валиться на пол. Я скорее здесь умру, чем сдамся или перестану бороться. Что есть, то есть. Они приняли решение, и раз уж приняли — ладно. Будем двигаться дальше», — приводит слова Шенгюна ClutchPoints аккаунт в социальной сети X.

