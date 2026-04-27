Пашутин раскрыл, за счёт чего «Парма» может одолеть «Локомотив-Кубань»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Команда готова. Все наши ребята, которые восстанавливались после травм, вернулись работать в общей группе. Ну и, естественно, все максимально мотивированы и готовы к плей-офф. Хорошо, что у нас было несколько дней для того, чтобы подтянуть свои физические кондиции, кардио, улучшить защиту, взаимопонимание. Хотим подойти к плей-офф в своей лучшей физической форме.

Естественно, плей-офф — это отдельный мир, где всё начинается заново. Необходимо забыть всё, что было до этого этапа, потому что здесь и сейчас счёт с предстоящим соперником — 0-0. И мы будем биться за победу в каждом матче.

Понимаем все слабые и сильные стороны «Локомотива». Команда бегущая, бросающая. Наша задача — навязать физическую борьбу, контролировать их снайперов, заставить играть в баскетбол один на один, разрушить взаимодействие. Но для этого нужно много энергии в защите. Хорошо, что все ребята вернулись, тем самым мы сможем иметь более расширенную ротацию для того, чтобы все были свежие и готовые играть на победу. Сделаем всё для того, чтобы порадовать наших болельщиков и побороться за выход в следующий этап», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.