Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин раскрыл, за счёт чего «Парма» может одолеть «Локомотив-Кубань»

Комментарии

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда готова. Все наши ребята, которые восстанавливались после травм, вернулись работать в общей группе. Ну и, естественно, все максимально мотивированы и готовы к плей-офф. Хорошо, что у нас было несколько дней для того, чтобы подтянуть свои физические кондиции, кардио, улучшить защиту, взаимопонимание. Хотим подойти к плей-офф в своей лучшей физической форме.

Естественно, плей-офф — это отдельный мир, где всё начинается заново. Необходимо забыть всё, что было до этого этапа, потому что здесь и сейчас счёт с предстоящим соперником — 0-0. И мы будем биться за победу в каждом матче.

Понимаем все слабые и сильные стороны «Локомотива». Команда бегущая, бросающая. Наша задача — навязать физическую борьбу, контролировать их снайперов, заставить играть в баскетбол один на один, разрушить взаимодействие. Но для этого нужно много энергии в защите. Хорошо, что все ребята вернулись, тем самым мы сможем иметь более расширенную ротацию для того, чтобы все были свежие и готовые играть на победу. Сделаем всё для того, чтобы порадовать наших болельщиков и побороться за выход в следующий этап», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android