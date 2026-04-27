ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила в матче плей-офф

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» и лучший защитник текущего регулярного сезона НБА Виктор Вембаньяма стал первым игроком за более чем 20 лет, которому удалось набрать в матче плей-офф не менее 25 очков, 10 подборов и семи блок-шотов.

Последним баскетболистом с такой статистикой был Шакил О’Нил, сделавший это 9 мая 2004 года. Историческое достижение француз оформил в четвёртом матче серии против «Портленд Трэйл Блэйзерс», который завершился победой «Спёрс» со счётом 114:93. Вембаньяма записал на свой счёт 27 очков, 12 подборов, семь блок-шотов, три передачи и три перехвата.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
93 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 26, Холидэй - 20, Грант - 17, Шарп - 8, Камара - 8, Клингэн - 5, Мюррэй - 4, Уильямс - 4, Уэсли - 1, Хендерсон, Тибулл, Ян, Крейчи, Сиссоко
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 28, Вембаньяма - 27, Касл - 16, Васселл - 11, Джонсон - 9, Шампани - 8, Брайант - 6, Харпер - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Барнс - 2, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Сан-Антонио», и команда находится в одной победе от выхода в следующий раунд плей-офф. Ранее Вембаньяма получил сотрясение мозга во втором матче серии и пропустил третью встречу.

