Вембаньяма повторил достижение Шакила О’Нила в матче плей-офф

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» и лучший защитник текущего регулярного сезона НБА Виктор Вембаньяма стал первым игроком за более чем 20 лет, которому удалось набрать в матче плей-офф не менее 25 очков, 10 подборов и семи блок-шотов.

Последним баскетболистом с такой статистикой был Шакил О’Нил, сделавший это 9 мая 2004 года. Историческое достижение француз оформил в четвёртом матче серии против «Портленд Трэйл Блэйзерс», который завершился победой «Спёрс» со счётом 114:93. Вембаньяма записал на свой счёт 27 очков, 12 подборов, семь блок-шотов, три передачи и три перехвата.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Сан-Антонио», и команда находится в одной победе от выхода в следующий раунд плей-офф. Ранее Вембаньяма получил сотрясение мозга во втором матче серии и пропустил третью встречу.