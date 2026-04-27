НБА наказала Йокича и Рэндла после стычки в матче с «Миннесотой»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о штрафах для центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича и форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиуса Рэндла по итогам конфликта в четвёртом матче серии между командами, сообщается в официальном заявлении.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 43, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 8, Эдвардс - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 3, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Андерсон, Беранже, Кларк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 10, Джонсон - 9, Гордон - 9, Браун - 8, Браун - 6, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Йокич оштрафован на $ 50 тыс., а Рэндл — на $ 35 тыс. При этом дисквалификаций на пятую игру серии не последует.

Инцидент произошёл на последних секундах встречи после победного броска Джейдена Макдэниелса за 1,3 секунды до сирены. После этого Йокич вступил в стычку с Макдэниелсом, а Рэндл агрессивно вмешался в эпизод и попытался прорваться к сербскому центровому, однако был остановлен сотрудниками «Миннесоты». Оба игрока были удалены с площадки.

Победа «Миннесоты» приблизила команду к проходу в следующую стадию плей-офф. Счёт в серии — 3-1. Пятый матч противостояния состоится на площадке «Денвера».

Календарь плей-офф НБА в сезоне-20252026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
