НБА наказала Йокича и Рэндла после стычки в матче с «Миннесотой»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о штрафах для центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича и форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиуса Рэндла по итогам конфликта в четвёртом матче серии между командами, сообщается в официальном заявлении.

Йокич оштрафован на $ 50 тыс., а Рэндл — на $ 35 тыс. При этом дисквалификаций на пятую игру серии не последует.

Инцидент произошёл на последних секундах встречи после победного броска Джейдена Макдэниелса за 1,3 секунды до сирены. После этого Йокич вступил в стычку с Макдэниелсом, а Рэндл агрессивно вмешался в эпизод и попытался прорваться к сербскому центровому, однако был остановлен сотрудниками «Миннесоты». Оба игрока были удалены с площадки.

Победа «Миннесоты» приблизила команду к проходу в следующую стадию плей-офф. Счёт в серии — 3-1. Пятый матч противостояния состоится на площадке «Денвера».