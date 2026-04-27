ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Зенит» оснастит домашнюю арену допкамерами для исключения ошибок судей — источник

«Зенит» оснастит домашнюю арену допкамерами для исключения ошибок судей — источник
Баскетбольный клуб «Зенит» оборудует домашнюю площадку КСК «Арена» дополнительными камерами, чтобы исключить возможные судейские ошибки, сообщает телеграм-канал «СБГ Daily».

По информации источника, камеры позволят охватить 100% игровой площадки и фиксировать каждый эпизод с разных ракурсов. Отдельный мониторинг судейских решений будут вести специально приглашённые комиссары ФИБА.

Сообщается, что мера должна помочь избежать ситуаций, подобных первому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 между ЦСКА и «Зенитом». Тогда за 3,3 секунды до конца встречи арбитры ошибочно зафиксировали аут от игрока петербургской команды Винса Хантера, после чего «Зенит» уступил со счётом 80:82.

