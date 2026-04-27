ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Леброн назвал главную причину поражения от «Хьюстона» и взял вину на себя

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после четвёртого матча серии с «Хьюстон Рокетс» (96:115) заявил, что ключевой причиной поражения стали потери мяча, а часть ответственности он возложил на себя.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 23, Исон - 20, Шенгюн - 19, Шеппард - 17, Смит II - 16, Холидей - 9, Окоги - 5, Финни-Смит - 2, Дэвисон - 2, Тэйт - 2, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 19, Хатимура - 13, Джеймс - 10, Смарт - 9, Вандербилт - 8, Кнехт - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Джеймс - 5, Смит - 5, Тьеро - 3, Хэйс - 2, Клебер - 1, Ривз

«У нас было несколько потерь. Всё началось с меня, очевидно. Мои потери были недопустимы. Проблема была не в защите. Проблема была в нападении. Мы знали это ещё до начала серии. Если хотим её выиграть, должны беречь мяч.

Нет, усталость не стала фактором для проигрыша. Всё как обычно: сон, холодная ванна, лёд, восстановление. Для меня ничего не изменилось. Нам нельзя чувствовать себя комфортно, пока серия не закончена, никто из нас так не думает», — приводит слова Леброна портал Heavy.

Леброн закончил встречу, имея на своём счету 10 очков, девять передач и восемь потерь. За весь матч «Лейкерс» допустили 23 потери, после которых «Рокетс» набрали 30 очков.

