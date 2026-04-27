Леброн назвал главную причину поражения от «Хьюстона» и взял вину на себя

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после четвёртого матча серии с «Хьюстон Рокетс» (96:115) заявил, что ключевой причиной поражения стали потери мяча, а часть ответственности он возложил на себя.

«У нас было несколько потерь. Всё началось с меня, очевидно. Мои потери были недопустимы. Проблема была не в защите. Проблема была в нападении. Мы знали это ещё до начала серии. Если хотим её выиграть, должны беречь мяч.

Нет, усталость не стала фактором для проигрыша. Всё как обычно: сон, холодная ванна, лёд, восстановление. Для меня ничего не изменилось. Нам нельзя чувствовать себя комфортно, пока серия не закончена, никто из нас так не думает», — приводит слова Леброна портал Heavy.

Леброн закончил встречу, имея на своём счету 10 очков, девять передач и восемь потерь. За весь матч «Лейкерс» допустили 23 потери, после которых «Рокетс» набрали 30 очков.