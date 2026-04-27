Томович — о серии с «Пармой»: в плей-офф важна психологическая готовность

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался перед первым четвертьфинальным матчем плей-офф Единой лиги с «Пармой». Встреча состоится сегодня, 27 апреля, в 20:00 мск в Краснодаре.

«В матчах плей-офф важна психологическая готовность. Мы над этим работаем уже давно, и я верю, что наша команда покажет себя с правильной стороны. Главной задачей для нас, помимо выполнения плана на игру, будет оставаться стабильными с первой минуты до последней. Я имею в виду стабильно высокий уровень на обеих сторонах площадки.

Одна из самых сильных сторон нашего соперника — подборы в атаке. Они стараются доминировать благодаря своим габаритам, так что контроль над подборами станет одним из ключевых моментов в предстоящей серии», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.