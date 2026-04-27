Редик раскрыл детали разговора с Леброном после драфта Бронни

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что сразу после выбора Бронни Джеймса на драфте обсудил с его отцом и звёздным форвардом Леброном Джеймсом роль в развитии молодого защитника в команде.

«Когда мы выбрали Бронни на драфте, у нас с Леброном очень рано состоялся один разговор: тренировать Бронни буду я. Я собираюсь его тренировать как игрока, а не сына Леброна. И это разграничение… именно этого он и хотел», — приводит слова Редика портал Basketball Network.

Начало карьеры Бронни в НБА получилось непростым: в 11 из первых 13 матчей он не набрал ни одного очка. Позже «Лейкерс» отправили защитника в G-лигу, где он заметно прибавил. В 11 встречах Бронни в среднем набирал 21,9 очка и отдавал 5,4 передачи.

В нынешнем плей-офф Бронни выходил на площадку во всех четырёх матчах серии, набрал 10 очков, сделал два подбора и отдал четыре результативные передачи.

