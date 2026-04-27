Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Слукас пропустит всю серию с «Валенсией» в плей-офф Евролиги из-за травмы колена

Комментарии

Разыгрывающий и один из лидеров «Панатинаикоса» Костас Слукас пропустит всю четвертьфинальную серию плей-офф Евролиги с «Валенсией» из-за травмы колена, сообщает аккаунт Eurohoops в социальной сети X. Первый матч противостояния состоится 28 апреля на площадке испанской команды.

«Панатинаикос» завершил регулярный чемпионат Евролиги сезона-2025/2026 на седьмом месте. В плей-ин греческий клуб обыграл «Монако» и завоевал право сыграть в плей-офф.

В регулярном сезоне Слукас провёл 38 матчей. В среднем защитник набирал 9,6 очка, делал 5,1 передачи и 1,9 подбора за игру, проводя на площадке 21 минуту 19 секунд. Также он реализовал 90,5% штрафных бросков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android