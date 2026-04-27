Слукас пропустит всю серию с «Валенсией» в плей-офф Евролиги из-за травмы колена

Разыгрывающий и один из лидеров «Панатинаикоса» Костас Слукас пропустит всю четвертьфинальную серию плей-офф Евролиги с «Валенсией» из-за травмы колена, сообщает аккаунт Eurohoops в социальной сети X. Первый матч противостояния состоится 28 апреля на площадке испанской команды.

«Панатинаикос» завершил регулярный чемпионат Евролиги сезона-2025/2026 на седьмом месте. В плей-ин греческий клуб обыграл «Монако» и завоевал право сыграть в плей-офф.

В регулярном сезоне Слукас провёл 38 матчей. В среднем защитник набирал 9,6 очка, делал 5,1 передачи и 1,9 подбора за игру, проводя на площадке 21 минуту 19 секунд. Также он реализовал 90,5% штрафных бросков.