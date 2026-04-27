ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Перкинс заявил о проблемах «Хьюстона» после победы над «Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс высказался о внутренней атмосфере в «Хьюстоне» после четвёртого матча серии между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 23, Исон - 20, Шенгюн - 19, Шеппард - 17, Смит II - 16, Холидей - 9, Окоги - 5, Финни-Смит - 2, Дэвисон - 2, Тэйт - 2, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Эйтон - 19, Хатимура - 13, Джеймс - 10, Смарт - 9, Вандербилт - 8, Кнехт - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Джеймс - 5, Смит - 5, Тьеро - 3, Хэйс - 2, Клебер - 1, Ривз

«Если честно, там всё выглядит неблагополучно. Этим летом им придётся серьёзно разобраться в себе. Я был рад увидеть сегодня Кевина Дюранта на скамейке. Похоже, в раздевалке есть разрыв между ним и молодыми игроками», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Дюрант не был включён в заявку «Хьюстона» на четвёртый матч серии с «Лейкерс». Несмотря на это, «Рокетс» одержали победу со счётом 115:96 и впервые обыграли калифорнийскую команду, теперь счёт в серии — 3-1.

Самыми результативными игроками команды стали Амен Томпсон (23 очка), Тари Исон (20 очков) и Альперен Шенгюн (19 очков).

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Материалы по теме
«Лейкерс» могли закрыть серию, но вместо этого были разгромлены. Что произошло?
«Лейкерс» могли закрыть серию, но вместо этого были разгромлены. Что произошло?
