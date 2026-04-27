Перкинс заявил о проблемах «Хьюстона» после победы над «Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс высказался о внутренней атмосфере в «Хьюстоне» после четвёртого матча серии между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если честно, там всё выглядит неблагополучно. Этим летом им придётся серьёзно разобраться в себе. Я был рад увидеть сегодня Кевина Дюранта на скамейке. Похоже, в раздевалке есть разрыв между ним и молодыми игроками», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Дюрант не был включён в заявку «Хьюстона» на четвёртый матч серии с «Лейкерс». Несмотря на это, «Рокетс» одержали победу со счётом 115:96 и впервые обыграли калифорнийскую команду, теперь счёт в серии — 3-1.

Самыми результативными игроками команды стали Амен Томпсон (23 очка), Тари Исон (20 очков) и Альперен Шенгюн (19 очков).