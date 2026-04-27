ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Гомельский объяснил, почему «Зенит» проиграл «Уралмашу» в первом матче 1/4 финала ЕЛ

Гомельский объяснил, почему «Зенит» проиграл «Уралмашу» в первом матче 1/4 финала ЕЛ
Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением насчёт поражения «Зенита» в первом матче 1/4 финала Единой лиги с «Уралмашем». Игра завершилась со счётом 85:78 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Бако - 17, Жбанов - 13, Мартюк - 12, Джузэнг - 10, Роберсон - 9, Фрейзер - 8, Мун - 7, Емченко - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич, Земский
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 16, Далтон - 14, Даглас - 9, Герасимов - 7, Карданахишвили - 6, Белянков - 3, Попов - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Нэльсон

«Мне показалось, что «Зенит» во главе с тренером Радоньичем недооценил соперника. Начало первой игры проходило с явным преимуществом хозяев, что ещё больше расслабило тренера. Его плановые замены в середине первой четверти значительно ослабили давление в нападении, а в защите выход Муна и Воронцевича сломал подстраховку в углах площадки. А дальше игроки «Уралмаша» поймали кураж и стали попадать дальние броски после терпеливого розыгрыша мяча. Я бы ещё отметил личную защиту «Уралмаша», которая была нацелена на агрессивное давление на противника с мячом. Особенно на Фрейзера и Муна. Тренер Юдин провёл очень сильный матч, практически не ошибаясь с заменами. А вот попытки Радоньича менять защиту с личной на зонную не удались», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

