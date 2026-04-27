ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Семикратный чемпион НБА объяснил, почему именно Никола Йокич должен быть признан MVP

Семикратный чемпион НБА объяснил, почему именно Никола Йокич должен быть признан MVP
Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Роберт Орри объяснил, почему именно 31-летний лидер «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, должен быть признан MVP по итогам регулярного сезона-2025/2026.

«Я бы отдал звание MVP Джокеру. Не могу признать MVP Джейлена Брауна, мои предпочтения на стороне Джокера. Просто считаю, что он очень много делает для команды, а у остальных претендентов более сильные коллективы. Подумайте вот о чём: если Шей пропускает игру, его могут заменить пять человек. Если Вемби пропускает игру, его заменяют четверо. Если пропускает игру Никола, его может подменить один человек.

Подумайте сами — это центровой, который делает в среднем за игру трипл-дабл не один, а два сезона подряд! Отдам звание MVP ему. Не думаю, что Никола её получит, но я проголосую за Джокера», — приводит слова Орри портал Basketball Network.

