Семикратный чемпион НБА объяснил, почему именно Никола Йокич должен быть признан MVP

Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Роберт Орри объяснил, почему именно 31-летний лидер «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, должен быть признан MVP по итогам регулярного сезона-2025/2026.

«Я бы отдал звание MVP Джокеру. Не могу признать MVP Джейлена Брауна, мои предпочтения на стороне Джокера. Просто считаю, что он очень много делает для команды, а у остальных претендентов более сильные коллективы. Подумайте вот о чём: если Шей пропускает игру, его могут заменить пять человек. Если Вемби пропускает игру, его заменяют четверо. Если пропускает игру Никола, его может подменить один человек.

Подумайте сами — это центровой, который делает в среднем за игру трипл-дабл не один, а два сезона подряд! Отдам звание MVP ему. Не думаю, что Никола её получит, но я проголосую за Джокера», — приводит слова Орри портал Basketball Network.