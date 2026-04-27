«Не вижу в нём этого». Стив Керр объяснил, чем Леброн Джеймс отличается от Джордана

Главный тренер «Голден Стейт Уорриорз» Стив Керр объяснил, чем лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отличается от легендарного Майкла Джордана.

«Играя с Майклом, видел его убийственный инстинкт, его эмоциональное превосходство не только над соперником, но и над судьями, над всей ареной. В Леброне я такого не вижу. Так что они разные, если говорить об эмоциональном аспекте. Все выходили на серию против Майкла, зная, что проиграют. Такого больше никогда не было. Может быть, против Билла Рассела. Но никогда не испытывал на баскетбольной площадке таких же чувств, как с Майклом», — приводит слова Керра портал Basketball Network.