Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — «Енисей», результат матча плей-офф 27 апреля 2026, счет 104:66, Единая лига ВТБ – 2025/2026

23 очка Мело Тримбла помогли ЦСКА разгромить «Енисей» в матче 1/4 плей-офф ЕЛ
Комментарии

В понедельник, 27 апреля, на стадионе «Мегаспорт» в Москве в Единой лиге ВТБ в рамках 1/4 плей-офф прошёл матч между местным ЦСКА и красноярским «Енисеем». Армейцы со счётом 104:66 (21:22, 27:13, 34:22, 22:9) победили гостей из Красноярска.

ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 21, Жан-Шарль - 15, Астапкович - 12, Кливленд - 8, Руженцев - 8, Митрович - 6, Антонов - 5, Чадов - 4, Курбанов - 2, Ухов, Карпенко
Енисей: Ванин - 18, Артис - 14, Тасич - 13, Коулмэн - 9, Касаткин - 6, Сонько - 3, Долинин - 3, Ведищев, Евдокимов, Рыжов, Шлегель, Скуратов

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал 31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, отдать четыре перехвата и совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал 22-летний российский центровой Егор Ванин. Он набрал 18 очков, а также отдал 10 передач.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Выбирайте!
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
Рейтинг
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android