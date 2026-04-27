23 очка Мело Тримбла помогли ЦСКА разгромить «Енисей» в матче 1/4 плей-офф ЕЛ

В понедельник, 27 апреля, на стадионе «Мегаспорт» в Москве в Единой лиге ВТБ в рамках 1/4 плей-офф прошёл матч между местным ЦСКА и красноярским «Енисеем». Армейцы со счётом 104:66 (21:22, 27:13, 34:22, 22:9) победили гостей из Красноярска.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал 31-летний американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, отдать четыре перехвата и совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал 22-летний российский центровой Егор Ванин. Он набрал 18 очков, а также отдал 10 передач.