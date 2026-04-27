Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: безоговорочно Вембаньяма следующие пять лет будет становиться DPOY

Перкинс: безоговорочно Вембаньяма следующие пять лет будет становиться DPOY
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс с восхищением высказался в адрес лидера «Сан-Антонио Спёрс», представителя Франции Виктора Вембаньямы. Кроме того, Перкинс отметил, что считает его главным претендентом на получение награды «Лучший оборонительный игрок» (Defensive Player of the Year).

«Я вырос, наблюдая за игрой Хакима Оладжьювона. Видел и был свидетелем игры потрясающих защитников. Но [то, что показывает Виктор Вембаньяма] я ничего подобного раньше не видел. Вемби сам по себе представляет целую систему в обороне. Виктор безоговорочно следующие пять сезонов будет становиться лучшим оборонительным игроком по итогам регулярного сезона в НБА», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

В сезоне-2025/2026 лиги французский центровой принял участие в 64 матчах. В среднем за игру Вембаньяма набирал 25 очков, делал 11,5 подбора, отдавал 3,1 передачи и совершал 3,1 блок-шота.

Материалы по теме
«Портленд» усвоил горький урок. «Сан-Антонио» оказался сильнее и без Вембаньямы
«Портленд» усвоил горький урок. «Сан-Антонио» оказался сильнее и без Вембаньямы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android