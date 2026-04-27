Перкинс: безоговорочно Вембаньяма следующие пять лет будет становиться DPOY

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс с восхищением высказался в адрес лидера «Сан-Антонио Спёрс», представителя Франции Виктора Вембаньямы. Кроме того, Перкинс отметил, что считает его главным претендентом на получение награды «Лучший оборонительный игрок» (Defensive Player of the Year).

«Я вырос, наблюдая за игрой Хакима Оладжьювона. Видел и был свидетелем игры потрясающих защитников. Но [то, что показывает Виктор Вембаньяма] я ничего подобного раньше не видел. Вемби сам по себе представляет целую систему в обороне. Виктор безоговорочно следующие пять сезонов будет становиться лучшим оборонительным игроком по итогам регулярного сезона в НБА», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

В сезоне-2025/2026 лиги французский центровой принял участие в 64 матчах. В среднем за игру Вембаньяма набирал 25 очков, делал 11,5 подбора, отдавал 3,1 передачи и совершал 3,1 блок-шота.