«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма», результат матча плей-офф 27 апреля 2026, счет 93:80, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Патрика Миллера помог «Локо» победить «Парму» в матче 1/4 финала ЕЛ
В понедельник, 27 апреля, на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре прошёл матч Единой лиге ВТБ в рамках 1/4 плей-офф между местным «Локомотивом-Кубань» и пермским клубом «Бетсити Парма». Краснодарцы со счётом 93:80 (28:12, 19:21, 21:27, 25:20) победили гостей из Перми.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 80
Бетсити Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Хантер - 17, Мур - 16, Мартин - 12, Ищенко - 8, Хаджибегович - 8, Темиров - 5, Квитковских - 4, Коско, Попов, Шеянов, Коновалов
Бетсити Парма: Адамс - 20, Фирсов - 14, Свинин - 9, Адамс - 9, Сандерс - 9, Шашков - 9, Картер - 7, Ильницкий - 3, Минченко, Стафеев, Егоров, Захаров

Наиболее результативным игроком в составе краснодарской команды стал 33-летний американский защитник Патрик Миллер. Ему удалось набрать 23 очка, сделать пять подборов, отдать 11 передач и совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал 26-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. Он набрал 20 очков, сделал четыре подбора а также отдал шесть передач.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
