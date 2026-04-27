Дабл-дабл Патрика Миллера помог «Локо» победить «Парму» в матче 1/4 финала ЕЛ

В понедельник, 27 апреля, на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре прошёл матч Единой лиге ВТБ в рамках 1/4 плей-офф между местным «Локомотивом-Кубань» и пермским клубом «Бетсити Парма». Краснодарцы со счётом 93:80 (28:12, 19:21, 21:27, 25:20) победили гостей из Перми.

Наиболее результативным игроком в составе краснодарской команды стал 33-летний американский защитник Патрик Миллер. Ему удалось набрать 23 очка, сделать пять подборов, отдать 11 передач и совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал 26-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. Он набрал 20 очков, сделал четыре подбора а также отдал шесть передач.