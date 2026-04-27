Результаты матчей плей-офф баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 27 апреля

Единая лига: результаты матчей плей-офф на 27 апреля
В понедельник, 27 апреля, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоялся второй игровой день стадии 1/4 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Единая лига. Результаты матчей плей-офф на 27 апреля:

ЦСКА — «Енисей» — 104:66;
«Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма» — 93:80.

В первом раунде плей-офф победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встречается с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС играет с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой.

Третий «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» играет с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
