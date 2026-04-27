«Плей-офф — наше время. Мы уже доказывали это». Пистиолис — о победе ЦСКА над «Енисеем»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с красноярским «Енисеем» со счётом 104:66.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 66
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 21, Жан-Шарль - 15, Астапкович - 12, Кливленд - 8, Руженцев - 8, Митрович - 6, Антонов - 5, Чадов - 4, Курбанов - 2, Ухов, Карпенко
Енисей: Ванин - 18, Артис - 14, Тасич - 13, Коулмэн - 9, Касаткин - 6, Сонько - 3, Долинин - 3, Ведищев, Евдокимов, Рыжов, Шлегель, Скуратов

«Что касается игры, считаю, что мы сегодня очень серьёзно к ней подошли, как предполагалось. Всё-таки это плей-офф — наше время, мы это уже доказывали неоднократно. «Енисей» — хорошая команда. Мы понимали, что за одну или две четверти с ними не справиться. Тем не менее продемонстрировали очень правильный подход, считаю, что выиграли этот матч абсолютно честно. Теперь нам предстоит готовиться ко второй игре. Для этого нужно забыть первый матч, потому что можно угодить в ловушку, полагая, что вторая встреча получится лёгкой, как и первая», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался о предстоящем старте плей-офф Единой лиги
