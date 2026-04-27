«Плей-офф — наше время. Мы уже доказывали это». Пистиолис — о победе ЦСКА над «Енисеем»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с красноярским «Енисеем» со счётом 104:66.

«Что касается игры, считаю, что мы сегодня очень серьёзно к ней подошли, как предполагалось. Всё-таки это плей-офф — наше время, мы это уже доказывали неоднократно. «Енисей» — хорошая команда. Мы понимали, что за одну или две четверти с ними не справиться. Тем не менее продемонстрировали очень правильный подход, считаю, что выиграли этот матч абсолютно честно. Теперь нам предстоит готовиться ко второй игре. Для этого нужно забыть первый матч, потому что можно угодить в ловушку, полагая, что вторая встреча получится лёгкой, как и первая», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.