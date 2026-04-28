Доктор сообщил, когда Лука Дончич может вернуться к тренировкам

Спортивный врач Джесси Морс сообщил на своей странице в социальной сети Х, что 27-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич сможет вернуться к тренировкам через 10–14 дней, то есть с 6 по 10 мая.

Словенский баскетболист получил травму задней мышцы бедра второй степени. Лука не выходил на площадку с 2 апреля, как и Остин Ривз. Во время восстановления словенский баскетболист отправился в Европу, чтобы пройти специализированное лечение.

Ранее главный тренер «Лейкерс» Редик прокомментировал непопадание Луки Дончича в топ-3 кандидатов на звание MVP.